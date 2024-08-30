Рыбакина снялась с US Open-2024

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) не выйдет на матч второго круга US Open. На официально сайте турнира прописано, что ее соперница Джессика Понше (№143) прошла в следующий раунд автоматически, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Информация об этом есть на официальном сайте US Open, а также в официальном мобильном приложении.

Рыбакина и Понше должны были сыграть во втором круге этой ночью. Таким образом казахстанка в очередной раз снялась с соревнований. Причина пока не названа.

Ранее в третий круг соревнований шагнула другая казахстанка Юлия Путинцева (№32).