Моуринью нашел усиление для "Фенербахче"

Полузащитник "Фиорентины" и сборной Марокко по футболу Софьян Амрабат на правах аренды переходит в "Фенербахче", который возглавляет известный португалец Жозе Моуринью. Сделка между двумя клубами уже заключена, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Фиорентина" получит 2 миллиона евро в качестве платы за аренду, 13 миллионов евро в качестве обязательства по покупке и 3 миллиона евро в качестве дополнительного бонуса.

Контракт с Амрабатом рассчитан на четыре года, частный перелет заказан.

В карьере Амрабата также были "Манчестер Юнайтед", "Эллас Верона", "Брюгге", "Фейеноорд", "Утрехт".

"Фенербахче" лидирует в новом сезоне турецкой Суперлиги, набрав 7 очков после трех матчей. Следующую игру подопечные Моуринью проведут на своем поле с "Аланьяспором" 30 августа.