5 голами закончился матч Казахстана с лучшей сборной Азии

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с Ираном, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев площадки. В составе победителей отличились Жахангир Рашит, Дуглас, Акжол Дарибай и Чингиз Есенаманов. У проигравших один мяч отыграл Хоссейн Тайеби.

1 сентября команды проведут еще одну контрольную игру.

Иран является сильнейшей сборной Азии, о чем свидетельствуют ее неоднократные победы на континентальном турнире. Лучший результат на чемпионатах мира по мини-футболу - 3-е место в 2016 году.

Отметим, что обе сборные ведут подготовку к чемпионату мира-2024, который пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане.

В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

В группе F Иран встретится с Венесуэлой, Гватемалой и Францией.

Две лучшие команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.