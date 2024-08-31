Головкину "дали" бой за "абсолюта": соперник известен

Популярный Twitter-аккаунт о боксе Boxing Kingdom поделился мнением о том, как бы сложился потенциальный бой экс-чемпиона в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) против британца Карла Фроча (33-2, 24 КО), передают Vesti.kz.

"Праймовый GGG поднимается в 168 фунтов и прилетает в Англию драться с праймовым Фрочем за все титулы. Кто выиграет? Я бы поставил на победу Фроча раздельным решением судей. Абсолютная классика", - пишет Boxing Kingdom.

Однако у подписчиков другое мнение на этот счет:

"GGG победил бы Фроча за двенадцать раундов и забрал бы победу единогласным решением" "Головкин надерет задницу Фрочу" "Я бы поставил на Головкина" "GGG нокаутом. Легкая работа" "Головкин убьет Фроча".

P.S i got Froch by SD, in an absolute classic. — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) August 30, 2024

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Напомним, Головкин неоднократно заявлял о желании провести бой с Фрочем, который владел титулами чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором среднем весе. Однако их пути не сошлись, так как британец завершил карьеру.

Сам GGG не боксировал с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля Головкин возглавляет НОК Казахстана.

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