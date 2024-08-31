Прямая трансляция дебютного боя Садриддина Ахмедова в США

В воскресенье утром, 31 августа, казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО) выступит на вечере бокса в Санта-Инезе (штат Калифорния, США), передают Vesti.kz.

В рамках шоу серии Hollywood Fight Nights он встретится в американцем Антонио Тоддом (17-10, 9 КО). Для Ахмедова это будет дебют в США.

Прямая трансляция начнется в 07:00 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на официальном сайте UFC и телеканале SPORT+.

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Свой последний бой Ахмедов провел в декабре 2022 года в Алматы, когда удосрочил в первом раунде боксера из ЮАР Нкулулеко Мхлонго (23-12-1, 18 КО).

Что касается Тодда, то американец в июле победил решением судей своего соотечественника Ларри Смита (13-58-2, 9 КО).