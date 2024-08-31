Криштиану Роналду назвал главную цель в карьере

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о цели, которой хочет достичь в футболе, передают Vesti.kz.

39-летний форвард в разговоре со своим бывшим партнером по "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом на своем YouTube-канале признался, что хочет достичь отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.

"Я уже лучший бомбардир в истории футбола. Но я собираюсь поднять планку еще выше. Скоро у меня будет 900 голов, а после этого поставлю цель достичь 1000 голов. Я хочу это сделать. Может, к тому моменту мне будет 41 год, я не знаю. Для меня это важная веха: достичь 1000 голов. И я хотел бы, чтобы было видео со всеми моими 1000 голами, чтобы я мог доказать, что я столько забил", - сказал Роналду.

На данный момент на счету Роналду 899 забитых мячей в 1235 матчах на профессиональном уровне.

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Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время португалец провел за саудовский клуб 67 матчей, в которых забил 61 мяч и сделал 16 результативных передач.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов. В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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