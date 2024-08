Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса и догнал Месси

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду снова вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают Vesti.kz.

На этот раз новый рекорд ему принесли не футбольные достижения, а его YouTube-канал. В частности, Роналду установил рекорд по скорости набора подписчиков.

Так, за первые 24 часа на YouTube-канал португальского форварда подписались 19 729 827 человек. Именно это достижение и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что первый миллион подписчиков Роналду набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга. Всего за шесть дней с момента запуска канала число его подписчиков превысило 48 миллионов.

Для 39-летнего Роналду это уже 41-й рекорд в Книге рекордов Гиннесса. По этому показателю он сравнялся со своим главным конкурентом - аргентинцем Лионелем Месси.

Зависть Месси и угроза MrBeast. Как Роналду разорвал YouTube и почему его боялись

Footballing superstar and now social media icon 🤝@Cristiano has gained the most @YouTube subscribers in 24 hours with the official number confirmed at 19,729,827.



Read more ⬇️https://t.co/v8PJLGTnjz