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Вчера 10:00
 

Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса и догнал Месси

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Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса и догнал Месси ©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду снова вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду снова вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают Vesti.kz.

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На этот раз новый рекорд ему принесли не футбольные достижения, а его YouTube-канал. В частности, Роналду установил рекорд по скорости набора подписчиков.

Так, за первые 24 часа на YouTube-канал португальского форварда подписались 19 729 827 человек. Именно это достижение и попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Напомним, что первый миллион подписчиков Роналду набрал за 90 минут – быстрее всех в истории видеохостинга. Всего за шесть дней с момента запуска канала число его подписчиков превысило 48 миллионов.

Для 39-летнего Роналду это уже 41-й рекорд в Книге рекордов Гиннесса. По этому показателю он сравнялся со своим главным конкурентом  - аргентинцем Лионелем Месси.

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Роналду с 2023 года играет за "Аль-Наср", контракт с которым рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне нападающий провел за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча" и пятикратный победитель Лиги чемпионов. В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в историю

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