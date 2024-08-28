Лучшему боксеру мира предложили бой против казаха с рекордом 15-0

Член Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, Хэнс Темистоуд отреагировал на громкое заявление бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Кроуфорд в соцсетях заявил о том, что "просто хочет показать миру, насколько он велик". В ответ на это журналист предложил американцу список соперников, включив в него казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

"Побить Верджила Ортиса, Бутса, Джермелла, Фундору, Цзю, стать абсолютным чемпионом в первом среднем весе (что гораздо сложнее по сравнению с первым полусредним и полусредним). Может быть, забрать пояс в среднем дивизионе (он точно это сможет). Я бы хотел, чтобы он снова поднялся в весе и победил Жанибека. Для меня это будет более впечатляющим, чем победа над Канело", - написал Темистоуд в твиттере.

Тренер Кроуфорда сделал заявление про бой с Головкиным

So Beat Vergil Ortiz, Boots, Jermell, Fundora, Tszyu, become undisputed at 154 (way harder in comparison to 40 & 47). Maybe grab a belt at 160 (he def can). I’d love to see him move up again & take out Janibek. Doing that to me is more impressive then beating Canelo https://t.co/oQA5B3NcLT — Hans Themistode (@themistode) August 27, 2024

Ранее Алимханулы бросил вызов Кроуфорду и предложил тому провести бой в лимите среднего дивизиона.

Свой последний бой Кроуфорд провел 4 августа в Лос-Анджелесе, когда по очкам победил Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) из Узбекистана и отобрал у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе. Теренс - лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2023-2024).

Назван точный исход боя Головкин - Кроуфорд