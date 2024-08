Лучшему боксеру мира предложили бой против казаха с рекордом 15-0

Член Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, Хэнс Темистоуд отреагировал на громкое заявление бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Кроуфорд в соцсетях заявил о том, что "просто хочет показать миру, насколько он велик". В ответ на это журналист предложил американцу список соперников, включив в него казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

So Beat Vergil Ortiz, Boots, Jermell, Fundora, Tszyu, become undisputed at 154 (way harder in comparison to 40 & 47). Maybe grab a belt at 160 (he def can). I’d love to see him move up again & take out Janibek. Doing that to me is more impressive then beating Canelo https://t.co/oQA5B3NcLT