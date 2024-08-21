Тренер Кроуфорда сделал заявление про бой с Головкиным

Тренер Брайан Макинтайр отреагировал на информацию о потенциальном поединке между его подопечным - бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

"Только что поговорил с "БоМаком", давним тренером Бада Кроуфорда. Он сказал, что слухи о возможном бое Бада с GGG - полная чушь, и в них нет абсолютно никакой правды. "Нет, черт возьми", - ответил он на вопрос, есть ли что-нибудь в этих слухах. Интервью скоро выйдет", - написал журналист Люк Томас в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Головкину предложили бой с Кроуфордом, а местом проведения называлась Саудовская Аравия.

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Свой последний бой Кроуфорд провел 4 августа в Лос-Анджелесе (США), когда победил узбека Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул чемпиона по версии WBA в первом среднем весе.

Что касается Головкина, то он не боксировал с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу (61-2-2, 39 КО). С февраля GGG возглавляет НОК Казахстана.

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