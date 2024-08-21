Казахскому супертяжу одобрили бой с Джалоловым: он четыре раза побеждал узбека

Американский журналист Джек Маккаферри в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о потенциальном бое казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (13-0, 12 КО) с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО).

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"Это будет интересно посмотреть. Дычко не видели больше года. Сейчас после ухода Джалолова из любительского бокса их потенциальный поединок выглядит вполне вероятным. Узбекский чемпион ни разу не побеждал своего соперника в любителях", - сказал эксперт.

Отметим, что на любительском ринге Дычко четыре раза встречался с Джалоловым и все четыре боя остались за казахстанцем.

"Удастся ли ему это в профи - покажет время. На фоне фееричного выступления Джалолова на Олимпиаде, будет особенно интересно посмотреть на бой Дычко", - добавил он.

В то же время Маккаферри отметил, что Баходир выглядит в профи более перспективным, чем его соперник из Казахстана.

"С другой стороны, казахстанец идет в медленном темпе. Джалолов опережает его в рейтинге и после побед на Олимпиаде - выглядит более перспективным для продвижения. Вполне вероятно, что чемпионский шанс у узбекского боксера будет намного раньше, чем у Дычко. Однако нельзя отрицать вероятность того, что боксеры встретятся в борьбе за повышение в классе", - резюмировал эксперт.

Свой следующий бой Дычко проведет утром 22 августа в Плант-Сити (США) против американца Крейга Льюиса (15-7-1, 8 КО). Он пройдет в рамках очередного шоу от ProBox и будет рассчитан на восемь раундов.

Это первое возвращение казахстанца на ринг после поединка в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда он нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

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