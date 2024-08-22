Нокаутом закончился бой обидчика Джалолова из Казахстана

Сегодня, 22 августа, казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (14-0, 13 КО) нокаутировал американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором нокаутом после мощного удара казахстанца.

Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что в любителях Дычко четыре раза встречался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым и все четыре раза победил.