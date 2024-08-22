Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана
Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.
Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.
Выступающий в среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов из Казахстана неожиданно поднялся с пятого на четвертое место. При этом, лидируют в этом списке Хамза Шираз, Дензел Бентли (оба - Великобритания) и американец Шейн Мозли-младший. Чемпионом организации является еще один казахстанец Жанибек Алимханулы, которому также принадлежит пояс IBF.
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Еще один представитель Казахстана Али Балоев вылетел из топ-15 рейтинга полутяжелого веса.
Напомним, что последний раз Нурсултанов дрался в ноябре 2023-го в претендентском бою по линии WBC Нурсултанов встречался с чилийцем Хулио Аламосом. Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.
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