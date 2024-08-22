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Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана

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Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана ©instagram.com/adal_promotions/

Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.

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Всемирная боксерская организация (WBO) представила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает Vesti.kz.

Выступающий в среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов из Казахстана неожиданно поднялся с пятого на четвертое место. При этом, лидируют в этом списке Хамза Шираз, Дензел Бентли (оба - Великобритания) и американец Шейн Мозли-младший. Чемпионом организации является еще один казахстанец Жанибек Алимханулы, которому также принадлежит пояс IBF.

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Еще один представитель Казахстана Али Балоев вылетел из топ-15 рейтинга полутяжелого веса.

Напомним, что последний раз Нурсултанов дрался в ноябре 2023-го в претендентском бою по линии WBC Нурсултанов встречался с чилийцем Хулио Аламосом. Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Нурсултанов Мейирим Балоев Али

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