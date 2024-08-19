Казахскому боксеру "дали" бой против чемпиона мира: подробности

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил о необходимости проведения боя казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова (20-0, 11 КО) с чемпионом среднего веса по версии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (23-1, 18 КО).

Сейчас лидером рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) является британец Хамза Шираз (20-0, 16 КО), а Нурсултанов - второй в списке.

"Мне не совсем понятна позиции WBC. Нурсултанов выиграл заявленный организацией претендентский бой. Он прошел в рамках конвенции. Почему, он оказался на второй строчке в рейтинге? Логически - он должен стать следующим соперником нового чемпиона организации - Карлоса Адамеса. Учитывая, что Алимханулы из-за проблем со здоровьем будет недоступен для объединительного боя минимум полгода, а с Эрисланди Ларой непонятно ничего. Вероятнее всего, чемпион WBC будет защищать титул от претендента. Здесь справедливым выглядит бой против Нурсултанова", - заявил Маккаферри.

Напомним, в ноябре 2023-го в рамках конвенции WBC в претендентском бою Нурсултанов встречался с чилийцем Хулио Аламосом (16-2, 9 КО). Боксеры провели все положенные 12 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл судейским решением.

При этом Адамес стал чемпионом в этом году после того, как WBC отобрал титул у американца Джермалла Чарло. Доминиканец уже провел защиту пояса, когда решением судей в июне победил Терелла Гауша из США.