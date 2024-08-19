"Астана" отправилась на решающий выезд в еврокубках (Видео)

"Астана" отправилась на матч квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб вылетел в Норвегию, где проведет игру 22 августа. Ответная встреча раунда плей-офф турнира состоится в Алматы 29 августа.

В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".