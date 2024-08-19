Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Вчера 21:00
 

"Астана" отправилась на решающий выезд в еврокубках (Видео)

  Комментарии ()

Поделиться
"Астана" отправилась на решающий выезд в еврокубках (Видео) ©ФК "Астана"

"Астана" отправилась на матч квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Астана" отправилась на матч квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб вылетел в Норвегию, где проведет игру 22 августа. Ответная встреча раунда плей-офф турнира состоится в Алматы 29 августа.

В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".


Астана ФК Лига конференций Футбол Норвегия

Реклама

Живи спортом!