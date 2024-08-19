"Астана" отправилась на решающий выезд в еврокубках (Видео)
©ФК "Астана"
"Астана" отправилась на матч квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.
"Астана" отправилась на матч квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.
Столичный клуб вылетел в Норвегию, где проведет игру 22 августа. Ответная встреча раунда плей-офф турнира состоится в Алматы 29 августа.
В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.
Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".
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