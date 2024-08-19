В Англии выбрали лучшего вратаря в истории АПЛ

Авторитетный журнал FourFourTwo назвал лучшего вратаря Английской Премьер-лиги за всю историю, сообщают Vesti.kz.

По версии издания лучшим назван экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех. 42-летний бывший вратарь сборной Чехии выступал в чемпионате Англии с 2004 года и вплоть до завершения карьеры в 2019 году.

Он четырежды выигрывал АПЛ (в "Челси"), пять раз Кубок Англии (четыре раза в "Челси" и один трофей в "Арсенале"), по два раза в каждом из клубов завоевывал Суперкубок Англии и трижды в составе "Челси" становился обладателем Кубка Лиги.

На международной карьере будучи игроком "Челси" он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Петр Чех ("Челси", "Арсенал").

2. Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити").

3. Дэвид Симэн ("Арсенал", "Манчестер Сити").

4. Эдвин ван дер Сар ("Фулхэм", "Манчестер Юнайтед").

5. Дэвид Джеймс ("Ливерпуль", "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Манчестер Сити", "Портсмут").

6. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

7. Алиссон ("Ливерпуль").

8. Эдерсон ("Манчестер Сити").

9. Джо Харт ("Манчестер Сити", "Бирмингем", "Вест Хэм", "Бернли", "Тоттенхэм").

10. Йенс Леманн ("Арсенал").

11. Шэй Гивен ("Блэкберн", "Ньюкасл", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Сток Сити").

12. Брэд Фридель ("Ливерпуль", "Блэкберн", "Астон Вилла", "Тоттенхэм").

13. Хосе Рейна ("Ливерпуль", "Астон Вилла").

14. Каспер Шмейхель ("Лестер", "Манчестер Сити").

15. Найджел Мартин ("Кристал Пэлас", "Лидс", "Эвертон").

16. Джордан Пикфорд ("Сандерленд", "Эвертон").

17. Тибо Куртуа ("Челси").

18. Эмилиано Мартинес ("Арсенал", "Астон Вилла").

19. Марк Шварцер ("Мидлсбро", "Фулхэм", "Челси", "Лестер").

20. Тим Ховард ("Манчестер Юнайтед", "Эвертон").