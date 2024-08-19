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Турция
Вчера 22:05
 

Моуринью сделал признание об адаптации к чемпионату Зайнутдинова и Аймбетова

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Моуринью сделал признание об адаптации к чемпионату Зайнутдинова и Аймбетова ©КФФ

Главный тренер стамбульского "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался об адаптации к турецкому футболу, сообщают Vesti.kz. Португальский специалист возглавил стамбульский клуб в это межсезонье.

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Главный тренер стамбульского "Фенербахче" Жозе Моуринью высказался об адаптации к турецкому футболу, сообщают Vesti.kz. Португальский специалист возглавил стамбульский клуб в это межсезонье.

"Страсть, любовь, энтузиазм полностью совпадают с моим отношением к футболу. Есть и другие вещи, которые мне неподвластны, они касаются культуры.

Похоже, что это я должен адаптироваться, а не наоборот. Я приехал сюда как иностранец. Не собираюсь менять положение вещей. Мне нужно адаптироваться... Я не волшебник, у меня просто есть опыт", - цитирует португальца ESPN.

Отметим, что в чемпионате Турции выступают два игрока сборной Казахстана: полузащитник Бахтиер Зайнутдинов защищает цвета стамбульского "Бешикташа", а форвард Абат Аймбетов играет в составе "Адана Демирспор".

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