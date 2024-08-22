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Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: жена боксера отреагировала

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Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: жена боксера отреагировала ©instagram.com/klarita_os/

Жена чемпиона мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанского боксера Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО) Клара Иса высказалась об обвинении мужа, передают Vesti.kz.

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Жена чемпиона мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанского боксера Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО) Клара Иса высказалась об обвинении мужа, передают Vesti.kz.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании со стороны Турарова обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. В полиции уже прокомментировали данный инцидент. Сам боксер также уже отреагировал на ситуацию.

"Все "друзья-знакомые", которые не могли позволить себе взять трубку, когда я звонила, да и не успевали, звонят мне со вчерашнего вечера и спрашивают, как я. Все в порядке, не волнуйтесь. Чего только не говорят о людях", - поделилась Клара Иса. 

На 28 сентября у Турарова был запланирован бой в рамках вечера бокса на "Алматы Арене". Промоутер шоу All Stars Boxing Зия Алиев прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена.

Последний раз Тураров боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда выиграл у японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

Отметим, что со своей женой в браке он с 2017 года. У них трое детей.

 

Тураров Жанкош Профессиональный бокс Казахстан

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