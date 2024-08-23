Елена Рыбакина рассталась с тренером

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) заявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым, сообщают Vesti.kz.

"После пяти лет сотрудничества Стефано и я больше не работаем вместе. Я благодарна ему за его работу на корте и желаю ему всего самого лучшего в будущем. Спасибо всем вам за вашу поддержку", - написала казахстанская теннисистка в социальных сетях.

Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпиаде из-за бронхита, а на турнире в Цинциннати (США) она сенсационно вылетела в первом круге, сенсационно уступив канадке Лейле Фернандес.

Следующим турниром Рыбакиной станет Us Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.