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WTA
15 августа 22:44
 

Сенсация состоялась в первом матче Рыбакиной после Олимпиады

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Сенсация состоялась в первом матче Рыбакиной после Олимпиады ©Depositphotos.com/filedimage

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), где она начинала свой путь со второго круга, передают Vesti.kz.

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Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), где она начинала свой путь со второго круга, передают Vesti.kz.

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В 1/16 финала она уступила канадке Лейле Фернандес (№27) со счетом 6:3, 6:7(3), 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа и 35 минут. Казахстанка сделала 20 эйсов и совершила 17 двойных ошибок, тогда как канадка выполнила 5 подач навылет при 13 двойных ошибках.  

Напомним, Рыбакина по состоянию здоровью пропустила Олимпийские игры-2024 в Париже и турнир серии WTA 1000 в Торонто.

Следующей соперницей Фернандес станет сильнейшая в матче Эшлин Крюгер (№65, США) - Диана Шнайдер (№20, Россия).

Казахстан WTA Рыбакина Елена

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