Сенсация состоялась в первом матче Рыбакиной после Олимпиады

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в первом матче на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), где она начинала свой путь со второго круга, передают Vesti.kz.

В 1/16 финала она уступила канадке Лейле Фернандес (№27) со счетом 6:3, 6:7(3), 4:6.

Соперницы провели на корте 2 часа и 35 минут. Казахстанка сделала 20 эйсов и совершила 17 двойных ошибок, тогда как канадка выполнила 5 подач навылет при 13 двойных ошибках.

Напомним, Рыбакина по состоянию здоровью пропустила Олимпийские игры-2024 в Париже и турнир серии WTA 1000 в Торонто.

Следующей соперницей Фернандес станет сильнейшая в матче Эшлин Крюгер (№65, США) - Диана Шнайдер (№20, Россия).

Finished with a slice 💫@LeylahFernandez takes out Rybakina for her 3rd career win against a Top 4 opponent 🤩#CincyTennis pic.twitter.com/gpJ5y2Janz