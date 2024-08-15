"Перестань быть тупицей". Автор сенсации сделала заявление о Рыбакиной

Канадская теннисистка Лейла Фернандес (№27) прокомментировала сенсационную победу над четвертой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/16 финала турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Для казахстанки это был первый матч, так как она начинала свой путь со второго круга.

Сенсация состоялась в первом матче Рыбакиной после Олимпиады

"Вау. Прежде всего, спасибо всем, кто пришел и посмотрел матч. Это был нелегкий матч. Но вы, ребята, сделали его приятным. С вами, ребята, я смогла бороться за каждое очко. Я играла не лучшим образом. Я просто пыталась вернуть еще один мяч, чтобы вы, ребята, могли насладиться им еще немного", - приводит слова Фернандес The Tennis Letter.

- По-моему, вы не побеждали игроков из первой пятерки со времен Открытого чемпионата США…

- Честно говоря, мне не очень важна статистика. Я просто стараюсь наслаждаться своим временем на корте и становиться лучше с каждым днем. Это нелегкий путь. Это нелегкая профессия. Нелегко наскучить профессионалу. Я стараюсь наслаждаться поражениями также, как и победами. Вы, ребята, сделали это приятным и веселым для меня. Так что спасибо, что пришли и были здесь.

Елена - такой замечательный игрок. Такой огромный талант. То, как она может все рассчитать и ударить по мячу так быстро и так сильно... это действительно вдохновляет. Я просто старалась быть терпеливой как можно больше. Пыталась вернуть еще один мяч любым способом. Мой тренер и команда говорили мне: "Она, наверное, немного выше тебя (смеется). Немного сильнее тебя. Перестань быть тупицей и просто разыгрывай мяч", - добавила канадка.

Следующую игру Фернандес проведет с россиянкой Дианой Шнайдер (№20), которая в параллельном матче переиграла американку Эшлин Крюгер (№65) - 7:5, 6:0. Матч состоится 16 августа.

Напомним, Рыбакина по состоянию здоровью пропустила Олимпийские игры-2024 в Париже и турнир серии WTA 1000 в Торонто.