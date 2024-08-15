Названа причина фиаско Рыбакиной на турнире в Цинциннати

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в своем первом матче на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США), где она начинала свой путь со второго круга, передают Vesti.kz.

Ее обидчицей выступила канадка Лейла Фернандес, занимающая 27-е место в мировом рейтинге.

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter связал неудачу Рыбакиной с ее плохой формой.

"Фернандес выиграла у Рыбакиной 3-6, 7-6, 6-4 в Цинциннати. 2 спасенных матч-пойнта. В своем первом матче после Уимблдона Елена была не в форме. Она подавала на матч при счете 6-5 во втором сете. Но Лейла выложилась по полной, и это принесло свои плоды", - пишет источник.

Следующей соперницей Фернандес станет россиянка Диана Шнайдер (№20), которая в параллельном матче переиграла американку Эшлин Крюгер (№65) - 7:5, 6:0.

Напомним, Рыбакина по состоянию здоровью пропустила Олимпийские игры-2024 в Париже и турнир серии WTA 1000 в Торонто.