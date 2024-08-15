Футболист сборной Египта насмерть сбил полицейского

Защитник "Замалека" и сборной Египта Ахмед Фатух задержан после смертельной автокатастрофы, передают Vesti.kz.

По информации kingfut.com, инцидент произошел рано утром в воскресенье на пустынной дороге Каир-Александрия, в результате чего погиб полицейский.

Фатух возвращался в Каир в сопровождении своего товарища по клубу, вратаря "Замалека" Мохамеда Собхи.

После аварии Фатух был задержан в полицейском участке Аламейна до предъявления обвинения, а Собхи был отпущен, так как машина принадлежала Фатуху, а вратарь не был за рулем.

Сразу после ареста оба игрока прошли тест, чтобы определить, употребляли ли они наркотики до инцидента, и результаты предварительного теста оказались отрицательными.

Директор футбольного клуба "Замалек" Абдельвахид Эль-Сайед прибыл в полицейский участок, чтобы проследить за развитием ситуации.

По другим сведениям, игрок находился в состоянии наркотического опьянения. У него в крови нашли следы каннабиса.

Фатух привлекается в сборную Египта с 2019 года.