История разрыва Рыбакиной и ее тренера: он посвящал ей тату, их подозревали в романе

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) шокировала теннисный мир заявлением о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым. 37-летний тренер работал с 25-летней спортсменкой на протяжении последних пяти лет. Корреспондент Vesti.kz вспомнил историю их союза.

С 2019 по 2024 годы Рыбакина работала со своим личным тренером Вуковым. Это был важный шаг к ее прогрессу и росту в профессиональной карьере. До встречи со Стефано у нее не было постоянного личного тренера. Можно сказать, что Вуков - единственный тренер, который когда-либо работал с казахстанкой индивидуально.

Елена Рыбакина рассталась с тренером

Сам Вуков когда-то тоже играл в теннис, но не дошел до высокого уровня. Максимально хорват поднимался в мировом рейтинге АТР до 1122 места в одиночке и 621-го в паре. Быстро поняв, что большого будущего в профессиональной карьере у него нет, Вуков начал работать спарринг-партнером и тренером детей в США.

Он работал со многими известными ныне теннисистками, когда те еще были детьми. По собственному признанию, Вуков помнит будущих чемпионок турниров "Большого шлема" Софью Кенин и Коко Гауфф в еще очень юном возрасте.

Задачей Вукова было работать с молодыми девочками, которые находились низко в рейтинге WTA (ближе к конце первой тысячи) и поднимать их ближе к топ-100. Но самым плодотворным, конечно же, стало долгосрочное сотрудничество с Рыбакиной.

Об этом нигде не говорилось официально, но это понятно многим: со сменой гражданства у Рыбакиной появилось и финансирование, помощь со стороны Федерации тенниса Казахстана . В том числе организация, по крайней мере - первое время, оплачивала теннисистке услуги тренера Вукова. Но все это было не зря, так как результат был положительный.

Рыбакина и Вуков хорошо сблизились, у них были своеобразные отношения. Порой действия Стефано во время напряженных матчей выводили казахстанку из себя, и она в один момент превращалась из вечно спокойной Елены в раздраженную. Ниже один из примеров.

В начале лета, на Ролан Гаррос, Рыбакина эмоционально отреагировала на реплику своего тренера на итальянском языке. Казахстанка проигрывала четвертьфинальный матч против итальянки Жасмин Паолини, но наставник решил подбодрить ее на языке соперницы. Елена обратилась к Вукову со словами:

