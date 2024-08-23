История разрыва Рыбакиной и ее тренера: он посвящал ей тату, их подозревали в романе

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№4) шокировала теннисный мир заявлением о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым. 37-летний тренер работал с 25-летней спортсменкой на протяжении последних пяти лет. Корреспондент Vesti.kz вспомнил историю их союза.

С 2019 по 2024 годы Рыбакина работала со своим личным тренером Вуковым. Это был важный шаг к ее прогрессу и росту в профессиональной карьере. До встречи со Стефано у нее не было постоянного личного тренера. Можно сказать, что Вуков - единственный тренер, который когда-либо работал с казахстанкой индивидуально.

Елена Рыбакина рассталась с тренером

"Я сменила гражданство, потому что в меня поверили в Казахстане. У меня была сложная ситуация, но мне помогли. Сейчас мне намного легче, потому что я начала работать с личным тренером Стефано Вуковым в прошлом году. Он всегда со мной, мы путешествуем вместе каждую неделю. Это здорово, потому что в 2018 году я также пыталась работать с тренером Андреем Чесноковым. Он не мог ездить на турниры со мной. Тогда я все еще тренировалась в школе тенниса с другими детьми в Москве. Теперь каждую неделю мы со Стефано работаем вместе. Это действительно хорошо, потому что мы можем совершенствоваться на турнирах. Мы начали работать, когда я была 200-й в рейтинге, а теперь очень быстро поднимаюсь вверх. Так что с ним мы отлично поработали и продолжаем это делать", - говорила Елена в интервью WTA в 2020 году.

Сам Вуков когда-то тоже играл в теннис, но не дошел до высокого уровня. Максимально хорват поднимался в мировом рейтинге АТР до 1122 места в одиночке и 621-го в паре. Быстро поняв, что большого будущего в профессиональной карьере у него нет, Вуков начал работать спарринг-партнером и тренером детей в США.

Он работал со многими известными ныне теннисистками, когда те еще были детьми. По собственному признанию, Вуков помнит будущих чемпионок турниров "Большого шлема" Софью Кенин и Коко Гауфф в еще очень юном возрасте.

Задачей Вукова было работать с молодыми девочками, которые находились низко в рейтинге WTA (ближе к конце первой тысячи) и поднимать их ближе к топ-100. Но самым плодотворным, конечно же, стало долгосрочное сотрудничество с Рыбакиной.

Об этом нигде не говорилось официально, но это понятно многим: со сменой гражданства у Рыбакиной появилось и финансирование, помощь со стороны Федерации тенниса Казахстана . В том числе организация, по крайней мере - первое время, оплачивала теннисистке услуги тренера Вукова. Но все это было не зря, так как результат был положительный.

Рыбакина и Вуков хорошо сблизились, у них были своеобразные отношения. Порой действия Стефано во время напряженных матчей выводили казахстанку из себя, и она в один момент превращалась из вечно спокойной Елены в раздраженную. Ниже один из примеров.

В начале лета, на Ролан Гаррос, Рыбакина эмоционально отреагировала на реплику своего тренера на итальянском языке. Казахстанка проигрывала четвертьфинальный матч против итальянки Жасмин Паолини, но наставник решил подбодрить ее на языке соперницы. Елена обратилась к Вукову со словами:

"Какого черта ты говоришь по-итальянски?".

this look and cursing turned me on pic.twitter.com/bSHkHevnoo — Rybakina STAN FOREVER (@rybaaaa176) June 5, 2024

"Как донести установку? Это зависит от игрока. Я думаю, что есть кнопки, на которые вы можете нажать. Вы должны знать, когда спровоцировать вашего игрока. Я очень хорошо знаю, как разозлить Елену, чтобы она начала играть. Это то, что помогло мне с ней добиться успеха. Возможно, что иногда люди говорят, что я слишком жестко даю установки на корте, но я знаю, как ее разбудить".

Но сам Вуков не отрицал, что иногда использовал злость Рыбакиной как стимул к борьбе и победе. Еще в 2020 году, в интервью WTA, хорватский специалист отметил эту деталь:

Возможно, что на Australioan Open-2023 произошло именно нечто подобное. В один из моментов Вуков громко кричал, давая установки Елене. Это было эмоционально. Многим фанатам не понравилось такое жесткое поведение тренера. Но казахстанка моментально встала на защиту Стефано.

"После отличного Australian Open я увидела несколько тревожных комментариев в социальных сетях о поведении моего тренера Стефано Вукова. Я хочу прояснить любые неверные толкования. Стефано начал верить в меня намного раньше, чем кто-либо другой. Мы вместе разработали стратегию того, как я могу добиться многого, и благодаря его методам я добилась успехов на турнирах "Большого шлема". Он - страстный тренер, обладающий обширными знаниями в теннисе. В отличие от людей, которые пишут эти комментарии, он прекрасно знает меня как человека и как спортсмена. Те, кто хорошо знаком со мной, поймут, что я никогда не приняла бы тренера, который не уважал бы меня и весь наш тяжелый труд. Я могу выглядеть спокойной на корте и в целом, но внутри меня живет конкурентоспособный спортсмен, который хочет добиться многого, и Стефано очень помог мне в этом. Поэтому, пожалуйста, игнорируйте любые фейковые новости об обратном", - цитирует ее слова Fоxsports.

Впоследствии Елена еще не раз повторяла, что их отношения с тренером построены на обоюдном доверии и уважении. Она просила прекратить всех делиться недостоверной информацией, заверив всех, что в их сотрудничестве со Стефано все прекрасно.

В 2022 году, после победы Рыбакиной на Уимблдоне, Вуков сделал татуировку с именем подопечной. Многих это удивило, но оказалось, что причина решения - проигранный специалистом спор. Правда, о нем успела забыть и сама Рыбакина, так как пари было заключено за полгода до этого, но Стефано держал все в памяти.

"Я уже забыла о споре, мы смеялись. Перед финалом он сказал мне, что сделает это (тату). И он сделал. Для меня это все еще безумие, я не могу в это поверить. Но вот так получилось. Мы заключили пари", - рассказывала она The Guardian.

Тогда же многие фанаты стали подозревать, что на самом деле Елену и Стефано связывают не только рабочие отношения, но и романтические. Однако подтверждений этому не нашлось. Но было видно, что казахстанке и хорвату комфортно работать и путешествовать вместе. Вуков даже приезжал с Рыбакиной в Астану на матчи Кубка Билли Джин Кинг за сборную Казахстана.

"Что будет с авто? Пока не знаю (улыбается). Я обязательно буду на ней ездить, и мы думаем взять ее в Дубай. Водить наверняка будет Стефано, возможно, мама, а скоро, надеюсь, и я. Вот так (улыбается)", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В апреле этого года, когда Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте (Германия) и стала владелицей нового автомобиля Porsche. Она рассказала, что водить машину, скорее всего, будет именно Вуков.

Исходя из этих слов, болельщики в соцсетях снова начали обсуждать тему того, что у Рыбакиной и Вукова уж очень близкие отношения, если сравнивать с другими подопечными и тренерами.

Прекратить сотрудничество с тренером, который был рядом на протяжении почти всей профессиональной карьеры, причем сделать это за пару дней до старта US Open, - серьезное дело. И сложно сказать, насколько оправдан будет этот шаг в итоге. Понятно одно, что сейчас Елену, безусловно, ждут большие перемены.

С другой стороны, тренерская перестановка напрашивалась последние года полтора. Было видно, что как такового прогресса в игре Елены нет, даже после победы на Уимблдоне в позапрошлом году. Свой успех ей закрепить не удалось, хотя периодически она становилась триумфатором крупных соревнований.

Но большой стабильности в игре у Елены не было, и молчание на "Больших шлемах" тоже затянулось. На протяжении некоторого времени казахстанка закрепилась в тени своих основных конкурентов - Иги Швентек и Арины Соболенко.

Остается открытым вопрос - кто же будет тренировать Елену теперь, и будет ли она с кем-то по ходу US Open? Хороших тренеров в мировом теннисе немало, но к каждому из них нужно привыкать. Причем подстраиваться придется не только специалисту, но и самой Рыбакиной, если она действительно ставит задачи сделать себя лучше.

Напомним, что US Open-2024 пройдет в Нью-Йорке (США) с 26 августа по 8 сентября. Для нее это самый неудачный турнир "Большого шлема", так как она еще ни разу не проходила там дальше третьего круга.

В первом матче соперницей Елены будет 24-летняя австралийка Дестани Айава (№180). Ранее их пути не пересекались. Айава уверенно прошла квалификационный турнир, выиграв в двух сетах у троих оппоненток.

Фото: WTA, скриншот X/DatGoneIt77©️