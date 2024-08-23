Игравший за сборную Дании футболист сменил КПЛ на Эредивизи
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Экс-футболист "Жениса" Александр Якобсен перешел в клуб высшей лиги Нидерландов "Валвейк", с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года, передают Vesti.kz.
Экс-футболист "Жениса" Александр Якобсен перешел в клуб высшей лиги Нидерландов "Валвейк", с которым подписал контракт до 30 июня 2025 года, передают Vesti.kz.
По информации генерального директора "Жениса" Айдына Кожахмета, Якобсен сыграл за столичный клуб в шести матчах и летом покинул команду по решению главного тренера.
На юношеском уровне Якобсен выступал за сборные Дании различных возрастов. В 2013 году он получил приглашение от Федерации футбола Египта и принял его. В том же году в составе молодежной сборной Египта стал победителем молодежного Кубка Африки. 28 марта 2017 года в товарищеском матче против Того он дебютировал за сборную Египта.
В карьере Якобсена также были грузинское "Динамо" (Батуми), египетские "Смуха", "Вади Дегла", норвежские "Сарпсборг 08", "Буде-Глимт", шведские "Кальмар", "Норрчепинг", "Фалькенберг", датский "Виборг" и нидерландский "Йонг ПСВ".
"Валвейк" в новом сезоне Эредивизи идет на предпоследнем, 17-м месте в таблице, потерпев поражения в двух матчах.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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