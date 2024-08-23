В России отреагировали на разрыв Рыбакиной с тренером
Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал расставание четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной со своим тренером Стефано Вуковым, передают Vesti.kz.
Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал расставание четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной со своим тренером Стефано Вуковым, передают Vesti.kz.
"Грустно видеть, как закончилось, возможно, самое продуктивное партнерство в WTA. Очень редкий случай выхода из низов в высшую лигу, закончившийся во время сумасшедшего сезона на короткой ноте, не может быть приятным. Скорее всего, в будущем мы не увидим таких команд. Эра партнерства стремительно уходит в прошлое, - написал Турсунов в социальной сети X.
История разрыва Рыбакиной и ее тренера: он посвящал ей тату, их подозревали в романе
Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпиаде-2024 в Париже из-за бронхита, а на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) она сенсационно вылетела в первом круге.
Казахстанка выступит на US Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке, известна ее первая соперница, подробности - тут.
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