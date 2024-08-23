Рыбакина? Кто попал в рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года
Стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года по версии Forbes, передают Vesti.kz.
Стал известен рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов мира 2024 года по версии Forbes, передают Vesti.kz.
В список попали четыре представительницы женского тенниса, но среди них не оказалось четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.
Топ-10 выглядит так:
1. Карлос Алькарас - 42.3 миллиона долларов (32 вне корта);
2. Новак Джокович - 37.2 миллиона долларов (25);
3. Коко Гауфф - 27.1 миллиона долларов (20);
4. Ига Швентек - 26.7 миллиона долларов (15);
5. Янник Синнер - 26.6 миллиона долларов (15);
6. Рафаэль Надаль - 23.3 миллиона долларов (23);
7. Даниил Медведев - 20.3 миллиона долларов (13);
8. Наоми Осака - 14.6 миллиона долларов (14);
9. Каспер Рууд - 13.9 миллиона долларов (10);
10. Арина Соболенко - 13.7 миллиона долларов (7).
Напомним, Рыбакина отказалась от выступления на Олимпийских играх-2024 в Париже из-за бронхита, а на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) она сенсационно проиграла в первом же матче.
Казахстанка выступит на US Open, который состоится с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.
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