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Скандальный воспитанник "Кайрата" перешел в европейский клуб

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Скандальный воспитанник "Кайрата" перешел в европейский клуб ©ФК "Кайрат"

Клуб "Акритас Хлоракас" из первого дивизиона Кипра объявил о переходе казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

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Клуб "Акритас Хлоракас" из первого дивизиона Кипра объявил о переходе казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

"Мы рады сообщить о приходе Галымжана Кенжебека в ФК "Акритас Хлоракас" на сезон 2024/2025! Галымжан принесет в команду невероятный талант, страсть и преданность делу, и нам не терпится увидеть его в действии на поле.

Добро пожаловать в семью "Акритас", Галымжан! Мы с нетерпением ждем потрясающего совместного сезона!", - говорится в заявлении кипрской команды.

Напомним, "Кайрат" ранее отстранил своего воспитанника Кенжебека от основного состава, подробности - тут.

Галымжан вызывается в молодежную сборную Казахстана до 21 года. Ранее защищал цвета национальной команды до 17 и 19 лет.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 16 8 6 2 27-15 30
3 Ордабасы 14 8 5 1 24-11 29
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Тобол 14 6 4 4 20-14 22
6 Кайсар 15 5 6 4 16-18 21
7 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 16 4 6 6 14-20 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 15 2 2 11 7-27 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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