Скандальный воспитанник "Кайрата" перешел в европейский клуб
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Клуб "Акритас Хлоракас" из первого дивизиона Кипра объявил о переходе казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.
Клуб "Акритас Хлоракас" из первого дивизиона Кипра объявил о переходе казахстанского футболиста Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.
"Мы рады сообщить о приходе Галымжана Кенжебека в ФК "Акритас Хлоракас" на сезон 2024/2025! Галымжан принесет в команду невероятный талант, страсть и преданность делу, и нам не терпится увидеть его в действии на поле.
Добро пожаловать в семью "Акритас", Галымжан! Мы с нетерпением ждем потрясающего совместного сезона!", - говорится в заявлении кипрской команды.
Напомним, "Кайрат" ранее отстранил своего воспитанника Кенжебека от основного состава, подробности - тут.
Галымжан вызывается в молодежную сборную Казахстана до 21 года. Ранее защищал цвета национальной команды до 17 и 19 лет.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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