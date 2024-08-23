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Тренер "Барселоны" высказался о проблемах с чемпионом Европы

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Тренер "Барселоны" высказался о проблемах с чемпионом Европы ©ФК "Барселона"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал то обстоятельство, что новичка каталонского клуба Дани Ольмо все еще не зарегистрировали, передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал то обстоятельство, что новичка каталонского клуба Дани Ольмо все еще не зарегистрировали, передают Vesti.kz.

"Это не моя работа, - заявил Флик на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли Ольмо зарегистрирован на матч с "Атлетиком". - Дани готов играть. Мы ждем [его регистрации]. Надеемся, [в субботу] он будет в команде, потому что это нам очень поможет.

Он выдающийся игрок. Вы можете видеть на тренировках, когда он находится под давлением, около ворот, он невероятен. Хорошо, что он присоединился к нашей команде".

Ольмо - воспитанник академии "Барселоны".

По данным Transfermarkt, переход Ольмо из "Лейпцига" обошелся каталонскому клубу в 55 миллионов евро.

В его карьере также было "Динамо" из Загреба.

В составе сборной Испании выигрывал Лигу наций (2023) и чемпионат Европы (2024).

Матч второго тура Ла Лиги "Барселона" - "Атлетик" состоится 24 августа.

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