Еще один игрок вернется в "Ман Сити": Гвардиола дал ответ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении Рахима Стерлинга в состав "горожан", передают Vesti.kz.

"Он игрок "Челси", безусловно. Я чувствую такую ​​привязанность к тому времени, которое мы прожили вместе с Рахимом и Энцо. Поэтому я просто желаю ему всего наилучшего, но он, конечно, игрок "Челси", - цитирует Гвардиолу City Xtra.

Стерлинг выступал за "Ман Сити" с 2015 по 2022 год. В его карьере также был "Ливерпуль".

Контракт Рахима с "Челси" действует до 30 июня 2027-го. В АПЛ сезона-2023/24 он провел за "синих" 31 матч, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее "Манчестер Сити" объявил о возвращении в статусе свободного агента Илкая Гюндогана, проведшего предыдущий сезон в "Барселоне".