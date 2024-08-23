Еще один игрок вернется в "Ман Сити": Гвардиола дал ответ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении Рахима Стерлинга в состав "горожан", передают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возвращении Рахима Стерлинга в состав "горожан", передают Vesti.kz.
"Он игрок "Челси", безусловно. Я чувствую такую привязанность к тому времени, которое мы прожили вместе с Рахимом и Энцо. Поэтому я просто желаю ему всего наилучшего, но он, конечно, игрок "Челси", - цитирует Гвардиолу City Xtra.
Стерлинг выступал за "Ман Сити" с 2015 по 2022 год. В его карьере также был "Ливерпуль".
Контракт Рахима с "Челси" действует до 30 июня 2027-го. В АПЛ сезона-2023/24 он провел за "синих" 31 матч, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее "Манчестер Сити" объявил о возвращении в статусе свободного агента Илкая Гюндогана, проведшего предыдущий сезон в "Барселоне".
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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