Рыбакина узнала свой путь к титулу на US Open
Стал известен путь четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на US Open-2024, передают Vesti.kz.
Стал известен путь четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной на US Open-2024, передают Vesti.kz.
Ей нужно пройти следующих соперниц, чтобы добраться до титула:
Раунд 1 - квалифаер;
Раунд 2 - Элизе Мертенс / Циньвэнь Чжэн;
Раунд 3 - Каролина Возняцки / Каролин Гарсия;
Раунд 4 - Анна Калинская / Беатрис Хаддад-Майя / Элина Аванесян / Сара Соррибес-Тормо;
Четвертьфинал - Ясмин Паолини / Елена Остапенко / Наоми Осака / Лейла Фернандес / Каролина Мухова;
Полуфинал - Ига Швентек / Джессика Пегула / Даниэль Коллинз / Мирра Андреева / Людмила Самсонова;
Финал - Арина Соболенко / Кори Гауфф / Циньвэнь Чжэн / Барбора Крейчикова;
Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет с 26 августа по 8 сентября в США.
Напомним, что на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати (США) Рыбакина проиграла в первом же матче.
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