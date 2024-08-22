Казахстанская дзюдоистка прославилась после сравнения с олимпийской чемпионкой

Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева рассказала о сравнении с олимпийской чемпионкой из Японии Утой Абэ, передают Vesti.kz.

24-летняя японка выиграла золото на Олимпиаде-2024 в Токио, а в Париже завоевала две серебряные медали. Пользователи социальных сетей отметили схожесть Абэ с казахстанской дзюдоисткой.

"Схожести как таковой я не наблюдала, может быть, внешне. Но она больше для меня пример для подражания, поскольку Ута не только очень красивая, она и потрясающая дзюдоистка.

Она для меня пример как бороться, как держать себя. Для кого-то мы похожи, для кого-то нет. Недавно только начали говорить об этом, что мы похожи, но я сама этого не замечала", - рассказала 24-летняя Тынбаева в интервью Tengri Sport.