Казахстанец повесил "баранку" сопернику и сотворил камбэк на US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№190) вышел в основную сетку US Open-2024. В финале квалификационного турнира он встречался с британцем Билли Харрисом (№104), передают Vesti.kz.

Скатов проиграл первый сет со счетом 4:6. Однако во втором повесил "баранку" сопернику - 6:0. Решающая третья партия осталась за казахстанцем - 6:3.

Соперники провели на корте 2 часа и 14 минут. В ходе встречи Скатов сделал 3 эйса и совершил 4 двойные ошибки, тогда как Харрис выполнил 12 подач навылет при 5 двойных ошибках.

До этого Тимофей в квалификации выиграл у опытного аргентинца Факундо Багниса (№128) - 6:7(5), 7:6(4), 6:1 и обыграл своего соотечественника Бейбита Жукаева (№218) - 3:6, 7:6(5), 6:1.

В итоге Скатов стал единственным представителем Казахстана, кому удалось пробиться через квалификацию в основную сетку US Open.