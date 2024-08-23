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Рыбакиной сообщили плохие новости после разрыва с тренером

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Рыбакиной сообщили плохие новости после разрыва с тренером ©wtatennis.com

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом "РБ Спорт" выделил фаворитов предстоящего Открытого Чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

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Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом "РБ Спорт" выделил фаворитов предстоящего Открытого Чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, передают Vesti.kz.

Среди них не оказалось четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной.

"В женском разряде среди претенденток на титул все те же имена – Швентек, Соболенко, возможно, Гауфф. Но американка сейчас выглядит слабее, чем в прошлом сезоне. Она выиграла этот турнир в прошлом году, но и в первом круге тогда уносила ноги от Зигемунд. Сейчас у Гауфф есть неприятные поражения на крупных турнирах. Меня удивили ее слабые результаты на американских турнирах перед US Open. Также пока что слабо выглядит Елена Рыбакина", – сказал Чесноков.

Матчи основной сетки US Open-2024 стартуют 26 августа.

Первой соперницей Рыбакиной станет австралийка Дестани Айява, занимающая 180-е место в рейтинге WTA. 

Ранее казахстанка заявила о прекращении сотрудничества с хорватским тренером Стефано Вуковым.

WTA Казахстан Рыбакина Елена Рыбакина Елена теннис США US Open

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