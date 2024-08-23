Казахстанец нокаутирует Джалолова? Где и когда Дычко бил звезду Узбекистана

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко триумфально вернулся в бокс, а эксперты и СМИ заговорили о потенциальном поединке с Баходиром Джалоловым из Узбекистана. Для противостояния даже выбрали возможные сроки, а Vesti.kz вспоминают о четырех предыдущих боях звездных боксеров.

Накануне, 22 августа, Дычко нокаутировал американца Крейга Льюиса, а в команде казахстанца назвали сроки топового поединка. Сможет ли двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана "размочить" счет в личных противостояниях? Когда 34-летний Дычко бил 30-летнего Джалолова?

Где и когда Иван Дычко выигрывал у Баходира Джалолова

У супертяжеловесов было четыре официальных встречи в ринге. Правда, все в рамках любителей. Впервые конкуренты встретились на международном турнире в Ташкенте, а в последний раз - в апреле 2016 года в Китае.

Во всех четырех противостояниях боксеры прошли всю дистанцию - каждый раз казахстанец обыграл конкурента, который в последующем дважды выиграл Олимпиаду.

Почему сейчас мы верим, что Дычко может нокаутировать Джалолова? Во-первых, казахстанец сам не исключает такой вариант. Во-вторых, конкуренты из Казахстана и Узбекистана почти все свой бои в профессионалах выиграли досрочно, поэтому их новая очная встреча может завершиться нокаутом.

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Разборка в Ташкенте: первая победа Дычко над Джалоловым

В мае 2014 году Иван Дычко ехал на турнир в Узбекистан в статусе бронзового призера Олимпиады и двукратного медалиста чемпионатов мира. Были у казахстанца медали чемпионата Азии (золото) и Азиатских игр (серебро).

Что касается раскрученного сейчас Джалолова, то успехи к нему придут только через год - в 2015-м. Поэтому казахстанец шел явным фаворитом и подтвердил это на ринге.

На турнире в Ташкенте пути Дычко с Джалоловым пересеклись в полуфинале: 23-летний казахстанец разобрался с 19-летним конкурентом из Узбекистана единогласным решением судей.

Вторая победа. Дычко оставил Джалолова без медали на ЧА

На чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд) супертяжеловесы Казахстана и Узбекистана встретились в четвертьфинале: победитель гарантировал себе медаль турнира.

И выиграл снова Дычко. Второе трехраундовое противостояние конкурентов снова продлилось все отведенное время, а казахстанец опять выиграл единогласным решением судей.

После победы над Баходиром Иван выиграл еще два поединка и второй раз в карьере стал чемпионом Азии.

Третья победа. Дычко выиграл у Джалолова, но Баходир взял медаль

Очередная дуэль состоялась в октябре 2015 года. Все лучшие боксеры мира отправились на чемпионат мира в Дохе (Катар), а супертяжи пересеклись в полуфинале.

Если брать по счету, то третья встреча Дычко с Джалоловым получилась очень близкой: если ранее Иван выигрывал со счетом 3:0, то в этот раз Баходир убедил одного из судей в своей победе (2:1).

Да, итоговый счет был в пользу титулованного казахстанца, но его конкурент уже начал показывать свою состоятельность и выиграл первую серьезную медаль. Дычко во второй раз стал серебряным призером ЧМ.

Четвертая победа. Битва перед Олимпиадой-2016

За несколько месяцев до Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) боксеры из Казахстана и Узбекистана встретились снова: соперники досрочно добыли олимпийские лицензии, а в очной встрече выявили победителя турнира в Цяньане (Китай).

Дычко снова выиграл, но на этот раз увереннее, чем в Дохе. Все трое судей проголосовали за победу казахстанца - Иван отправился в Рио-де-Жанейро кандидатом на медаль.

В Бразилии Дычко взял последнюю любительскую медаль (бронзу), а Джалолов завершил Игры-2016 в 1/4 финала.

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Когда пройдет пятый бой Дычко и Джалолова?

Менеджер Зия Алиев, ведущий дела казахстанского супертяжеловеса Дычко в профессиональном боксе, считает, что поединок с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Джалоловым может состояться и даже называет его сроки.

Для профессионального бокса в Казахстане хорошо, что Дычко, наш титулованный боксер, который не раз доказывал свое превосходство над Джалоловым, вернулся в ринг. Надеемся, что команды конкурентов смогут договориться и организовать нам еще один супербой.

Кто победит? Оба добивались успехов в любителях, а в рейтингах профессионального бокса находятся примерно на одном уровне. Если Дычко и Джалолов встретятся вновь, то звезда из Узбекистана вполне может потерять свой идеальный рейтинг. Победный опыт у Ивана есть.

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