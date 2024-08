Жестким нокаутом в первом раунде закончился бой за титул WBO

В Токио (Япония) завершился главный бой вечера бокса в котором разыгрывали вакантный титул WBO Asia Pacific во втором полулегком весе (до 59 кг), сообщают Vesti.kz.

21-летний японский боксер Кай Ватанабе (13-1-1, 7 КО) брутально нокаутировал в стартовом раунде 27-летнего соотечественника Тошихиро Судзуки (5-1, 4 КО).

Ватанабе интенсивно атаковал соперника, который умело защищался. Впрочем, один из ударом Ватанабе достиг цели и Тошихиро не устоял на ногах. Бой был остановлен.

Проигравший потерпел первое поражение в карьере.

💣KO OF THE YEAR CONTENDER



Kai Watanabe brutally stopped Toshihiro Suzuki in the very first round earlier today in Tokyo to win the WBO Asia Pacific 130lbs Title



Suzuki was unconscious for many minutes and was carried out the arena on a stretcherpic.twitter.com/FoJyfJv0Hg