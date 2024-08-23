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Жестким нокаутом в первом раунде закончился бой за титул WBO

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Жестким нокаутом в первом раунде закончился бой за титул WBO ©Bushido Boxing

В Токио (Япония) завершился главный бой вечера бокса в котором разыгрывали вакантный титул WBO Asia Pacific во втором полулегком весе (до 59 кг), сообщают Vesti.kz.

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В Токио (Япония) завершился главный бой вечера бокса в котором разыгрывали вакантный титул WBO Asia Pacific во втором полулегком весе (до 59 кг), сообщают Vesti.kz.

21-летний японский боксер Кай Ватанабе (13-1-1, 7 КО) брутально нокаутировал в стартовом раунде 27-летнего соотечественника Тошихиро Судзуки (5-1, 4 КО).

Ватанабе интенсивно атаковал соперника, который умело защищался. Впрочем, один из ударом Ватанабе достиг цели и Тошихиро не устоял на ногах. Бой был остановлен.

Проигравший потерпел первое поражение в карьере.

WBO Профессиональный бокс Япония

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