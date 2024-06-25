Казахстанский боксер пригрозил нокаутировать Джалолова. Он уже побеждал его

Казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко в интервью каналу Vesti.kz рассказал о секрете успеха лидера сборной Узбекситана Баходира Джалолова и сделал прогноз на их гипотетический бой.

- Хотели бы встретится на профи-ринге с Джалоловым?

- Встретится с ним из-за какого-то желания - смысла не вижу. Потому что, я с ним уже встречался. Хорошо если наши дороги пересекутся для общего дела. Если это поможет попасть в рейтинг или приблизится к титульному бою. Если это не так, то сегодня в этом нет нужды.

- Вы его побеждали в любителях. Скажите, как произошло, что он стал своеобразным криптонитом для казахстанца Камшыбека Кункабаева? В чем его секрет?

- Он добился прогресса и возмужал - это безоговорочно. Техническая база стала той же. Выигрывал я его за счет техники и механики движения. Несколько нехитрых боксерских приемов. За счет его антропометрии, он высокий, хорошо передвигается на ногах. За счет длинных рук удерживает соперника на расстоянии. Такая популярная практика высоких боксеров, которая приносит успех. В этом нет ничего изощренного.

- Как бы завершился ваш бой с Джалоловым?

- Я бы был фаворитом. Я бы выиграл его, возможно, нокаутом.