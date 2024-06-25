Джалолов отметил важный день перед Олимпиадой-2024

Олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов опубликовал пост в своем Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он представлен в весе свыше 92 килограммов.
"Семейный день!", - написал боксер супертяжелой весовой категории под фотографией.
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Джалолов дважды выигрывал золото чемпионата мира (2019, 2023). Также лидер сборной Узбекистана становился чемпионом Олимпиады-2020 в Токио (Япония).
Добавим, что Джалолов выступит на предстоящих олимпийских играх в Париже. Он является принципиальным соперником казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева, который также будет представлен в весе свыше 92 килограммов на Олимпиаде. Их противостояние стало одним из самых ожидаемых в любительском боксе.
Напомним, Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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