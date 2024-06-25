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Нокаутирую Джалолова! Дычко - о камбэке в бокс, карьере в США и титулах

Нокаутирую Джалолова! Дычко - о камбэке в бокс, карьере в США и титулах
©instagram.com/ivandychko/

Казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко дал эксклюзивное интервью каналу Vesti.kz в YouTube. В нем боксер рассказал о жизни в США, новом контракте, чемпионском бое и верном вердикте на супербой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

- Как вы себя чувствуете?

- Чувствую себя прекрасно. Все у меня хорошо. Атмосфера благоприятная для тренировок. У меня начинается тренировочная неделя. Кондиции отличные. Уже месяц нахожусь в хорошей форме.

- Расскажите подробнее о вашем контракте.

- Сумму не могу раскрыть. Однако по контракту - у меня минимум три боя. Исходя из того, с чем я столкнулся по ходу своей профессиональной карьеры - я считаю, что это хорошее предложение. У меня были другие предложения, но там условия не выполнялись.

- Чем вы занимались в свободное время?

- Я тренировался. Я жил в Питсбурге. Жил с дочерью в Костанае. Периодически жил в Астане. Тренировался и проводил время с друзьями с семьей.

- Как у вас обстоят дела с английским?

- Я могу разговаривать с тренером на бытовом уровне. Я не сталкивался с английским, а в школе учил немецкий. Никто не знал, что я окажусь в США. По мобильным приложениями и практике здесь - я начал общаться. Углубляться в глубокие темы - для меня будет тяжело, но дорогу спросить смогу.

- Назовите тех боксеров, с кем бы вы хотели встретиться?

- Это чемпионы мира и те, кто стоят по рейтингу после них. Это Тайсон Фьюри, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Чжай Чжелей, Джозеф Паркер.

- А что думаете о бое с узбекистанцем Баходиром Джалоловым?

- Встретится с ним из-за какого-то желания - смысла не вижу. Потому что, я с ним уже встречался. Хорошо если наши дороги пересекутся для общего дела. Если это поможет попасть в рейтинг или приблизится к титульному бою. В бою я бы был фаворитом. Я бы выиграл его, возможно, нокаутом.

- Смотрели бой Усика и Фьюри? Что можете о нем сказать?

- На мой взгляд, примерно решение справедливое. Были моменты, когда Фьюри смотрелся хорошо. До середины и немного за середину боя. После этого моменты закончились. Раунды, которые он выиграл показали судейские записки. Он проиграл один раунд - и это сказался нокдаун. Он проиграл. Встретились два профессионала. Ошибка, которую допустил Фьюри - сказалась на исходе боя.

- Ему пора завершать карьеру?

- Вопрос достаточно тяжелый. Люди, которые судят со стороны - это те, которые не понимают всего. Боец может перестать усердно тренироваться или в один момент, и в сорок лет начать тренироваться еще усиленнее, чем раньше. С таким настроем, как Фьюри выходил на бой с Усиком - мне не хотелось бы видеть его таким же. При условии, что если он будет также безалаберно выходить на бой, то лучше не выходить. Если он решил взяться за себя и вытрясти весь жир, который его обнимает. Если он вернется в ту форму, которая была с Уайлдером - то это будет возрождение.

- Назовите ваш топ-5 боксеров вне зависимости от весовой категории?

- Сауль Альварес, Дмитрий Бивол, Александр Усик, Артур Бейтербиев и Теренс Кроуфорд.

- Как у вас сейчас обстоят дела с тренером. Кто с вами работает?

- Мой тренер Том Янкело. Достаточно хороший специалист и фанат до мозга костей. С ним тяжело говорить порой, он достаточно эмоционально реагирует на мою ошибку или недоработку. В целом, он хороший эксперт, мотиватор и специалист. Я разговариваю с ним на английском.

- Если вам предложили бы шоу-матч, с ютубером или представителем ММА?

- Я бы отреагировал не на предложение, но на хороший чек. По сути, если побить блогера за деньги, то ладно. Это будет справедливо. На самом деле они продвигают бокс и позволяют боксерам зарабатывать деньги.

- Вы хотели бы двигаться по линии WBA?

- Что касается организаций - это пусть решают функционеры. Я особо за этим не слежу. Для меня это не так важно. Если я буду постоянно активным, то организации будут обязаны включить меня в свои рейтинги.

- Когда планируете выйти на чемпионский бой?

- Если все пойдет нормально, то уже в конце года планирую выйти на титульный бой.

- До скольки лет планируете боксировать?

- Я планирую боксировать до 40 лет. 

- После 40 видите себя в качестве тренера?

- В качестве тренера и функционера не вижу себя. Не вижу себя в боксе вообще. Хочу заниматься предпринимательством. Это должно быть связано с инвестициями. Я хочу спокойно жить и спать.

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Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Казахстан Усик Александр Фьюри Тайсон

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