Иван Дычко сделал заявление о следующем бое. Он не дрался год

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (13-0, 12 КО) планирует вернуться на ринг этим летом. Об этом боксер рассказал в интервью Vesti.kz.

- Сейчас имеет смысл говорить о дате конец июля - начало августа. До конца года я бы провел еще один или два боя. Я боксирую не так часто, поэтому я свеж и голоден. Чем чаще, тем лучше. Все будет зависеть от промоутера, - отметил Дычко. - Раз в два месяца? - Сейчас это было бы актуально. Могу набрать хорошую форму и провести спарринг-сессию.

Последний раз Дычко дрался в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде аргентинского боксера Ариэля Бракамонте (12-11, 6 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

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Сейчас казахстанец располагается на пятнадцатом месте в рейтинге WBA. Также он известен тем, что был спарринг-партнером чемпиона в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри.

Полное интервью с Дычко смотрите не YouTube-канале Vesti.kz в ближайшее время.