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Обидчик Джалолова назвал причины успеха Узбекистана в боксе и дал совет Казахстану

Обидчик Джалолова назвал причины успеха Узбекистана в боксе и дал совет Казахстану
©IBA

Казахстанский супертяжеловес-профессионал Иван Дычко (13-0, 12 КО) поделился своим мнением о причинах расцвета любительского бокса в Узбекистане и превосходства над Казахстаном. В интервью Vesti.kz он дал совет, как достичь их уровня.

Отметим, что абсолютным лидером в рейтинге любителей от BoxRec является узбекистанец Хасанбой Дусматов. А на последнем большом турнире с участием лидеров сборных в Баку (Азербайджан) Узбекистан занял первое общекомандное место, а казахстанцы оказались на третьей строчке.

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- Вы наверное заметили, что сейчас узбекистанские боксеры выступают чуть лучше, чем наши? Почему это произошло? В чем проблема или загвоздка?

- Бокс, как и любое дело - должен прогрессировать. Если ты хочешь улучшаться, то ты не можешь стоять на месте. Тебе нужно постоянно учиться, постоянно искать что-то новое. Что я не могу на данный момент наблюдать в любительском боксе Казахстана?

Нужно уметь перенимать, подглядеть что-то у других команд и боксеров. Не нужно делать акцент только на традициях, нужно развиваться и пробовать новые элементы. Нужно подглядывать за более успешными командами и брать на вооружение их сильные стороны. Улучшать свои навыки и прибавлять к ним навыки, который мы можем увидеть по опыту других команд, - отметил Дычко.

Добавим, что в активе мужской сборной Казахстана семь олимпийских лицензий в мужском боксе: их обладателями стали Сакен Бибосынов (до 51), Махмуд Сабырхан (до 57), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80), Айбек Оралбай (до 92) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).

Олимпийские игры стартуют 26 июля в Париже.

Стоит отметить, что в любителях Дычко четыре раза встречался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым и все четыре раза победил. Ранее он высказался об их гипотетическом бое.

Полное интервью с Иваном Дычко смотрите на YouTube-канале Vesti.kz в ближайшее время.

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Метки:
Дычко Иван Бокс Узбекистан Сборная Казахстана по боксу

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