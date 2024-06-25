Жанибек Алимханулы сообщил важные новости перед титульным боем

Команда непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) перед боем с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО) опубликовала фотографии с тренировки, сообщают Vesti.kz. Бой пройдет в Лас-Вегасе (США) с 13 на 14 июля.

"Спарринги в самом разгаре. Даст бог, бой 13-го числа следующего месяца. Мы будем защищать два титула чемпиона мира!", - гласит подпись под фотографиями в соцсетях.

На кону будут стоять два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. Обоими поясами на данный момент владеет Алимханулы.

В последний раз он боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.