Мбаппе забил исторический гол на Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Мбаппе реализовал пенальти на 56-й минуте игры, назначенный за фол Якуба Кивера против Усмана Дембеле.

Для Мбаппе, это первый мяч на чемпионатах Европы.

Напомним, в первом туре против Австрии (1:0) нападающий французов получил перелом носа и был заменен. Во втором туре против Нидерландов Мбаппе не принимал участия.

Отметим, что он выступает в специальной защитной маске.