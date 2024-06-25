Мбаппе забил исторический гол на Евро

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в матче группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Мбаппе реализовал пенальти на 56-й минуте игры, назначенный за фол Якуба Кивера против Усмана Дембеле.
Kylian Mbappé's first EURO goal 🌟🇫🇷#EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/pBZcsiO3Bo— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024
Для Мбаппе, это первый мяч на чемпионатах Европы.
Напомним, в первом туре против Австрии (1:0) нападающий французов получил перелом носа и был заменен. Во втором туре против Нидерландов Мбаппе не принимал участия.
Отметим, что он выступает в специальной защитной маске.
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