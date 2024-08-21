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Чемпиона мира из Казахстана обвинили в изнасиловании: подробности

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Чемпиона мира из Казахстана обвинили в изнасиловании: подробности ©instagram.com/zhankoshturarov

Чемпиона мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанского боксера Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО) обвинили в изнасиловании, передают Vesti.kz.

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Чемпиона мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанского боксера Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО) обвинили в изнасиловании, передают Vesti.kz.

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В соцсетях появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы. 

В полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело:

"В связи с поступившим заявлением Управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия".

Ранее сообщалось, что Тураров вернется на ринг 28 сентября в рамках вечера бокса на "Алматы Арене" и проведет защиту своих титулов.

Последний раз казахстанец боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда победил японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).

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