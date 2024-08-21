Чемпиона мира из Казахстана обвиняют в изнасиловании: бой в Алматы отменят?

Промоутер шоу All Stars Boxing Зия Алиев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию вокруг чемпиона мира по версиям IBO и WBA Gold в первом полусреднем весе казахстанского боксера Жанкоша Турарова (28-0, 20 КО), которого обвинили в изнасиловании.

Ранее появилась информация, что девушка 1996-го года рождения с заявлением об изнасиловании обратилась в полицию Ауэзовского района Алматы и на Турарова возбудили уголовное дело.

При этом у боксера на 28 сентября намечен титульный бой на "Алматы Арене".

"Мы не планируем снимать Жанкоша с этого вечера бокса. Всегда бывает очень много вбросов и фейков. Мы будем принимать решение только после подтвержденных данных. Мы уже связывались с командой Жанкоша, которые сказали, что это все клевета. В момент происшествия Жанкош находился в другом месте. Будем ждать дальнейших данных", - отметил Алиев.

Последний раз Тураров боксировал в декабре прошлого года в Алматы, когда победил японца Акихиро Кондо (37-12-2, 21 КО).