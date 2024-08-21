"Ордабасы" перешел к радикальным мерам после вылета из еврокубков

Шымкентский "Ордабасы" планирует существенно обновить команду к будущему году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство клуба уже успело объявить об этом решении футболистам. Ранее главный тренер Александр Седнев подал в отставку со своей должности и уже вернулся в Беларусь.

Желание "Ордабасы" омолодить и обновить команду существенно снижает шансы на защиту чемпионского титула в КПЛ. После этой новости эмоциональный фон внутри команды находится на низком уровне, учитывая, что у большей части игроков контракты подписаны на длительный срок.

По потерянным очкам шымкентцы идут на первом месте, имея две игры в запасе.

Добавим, что в еврокубках "Ордабасы" по сумме двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" в квалификации Лиги чемпионов, а затем уступил армянскому "Пюнику" в Лиге конференций.