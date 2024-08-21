"Ордабасы" перешел к радикальным мерам после вылета из еврокубков
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Шымкентский "Ордабасы" планирует существенно обновить команду к будущему году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский "Ордабасы" планирует существенно обновить команду к будущему году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Руководство клуба уже успело объявить об этом решении футболистам. Ранее главный тренер Александр Седнев подал в отставку со своей должности и уже вернулся в Беларусь.
Желание "Ордабасы" омолодить и обновить команду существенно снижает шансы на защиту чемпионского титула в КПЛ. После этой новости эмоциональный фон внутри команды находится на низком уровне, учитывая, что у большей части игроков контракты подписаны на длительный срок.
По потерянным очкам шымкентцы идут на первом месте, имея две игры в запасе.
Добавим, что в еврокубках "Ордабасы" по сумме двух игр проиграл молдавскому "Петрокубу" в квалификации Лиги чемпионов, а затем уступил армянскому "Пюнику" в Лиге конференций.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|16
|9
|4
|3
|25-13
|31
|2
|Актобе
|16
|8
|6
|2
|27-15
|30
|3
|Ордабасы
|14
|8
|5
|1
|24-11
|29
|4
|Елимай
|16
|6
|7
|3
|25-20
|25
|5
|Тобол
|14
|6
|4
|4
|20-14
|22
|6
|Кайсар
|15
|5
|6
|4
|16-18
|21
|7
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|8
|Кызылжар
|16
|5
|4
|7
|16-15
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|16
|4
|6
|6
|14-20
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|15
|2
|2
|11
|7-27
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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