Чемпион Евро-2024 назвал величайшего футболиста. Это не Роналду и Месси
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Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом, передают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.
Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом, передают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.
Победителя чемпионата Европы-2024 спросили, кто лучший футболист за все время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брюйне.
По его мнению, именно бельгиец в последние годы демонстрирует футбол самого высокого уровня. Роналду и Месси больше не играют в Европе, а Де Брюйне регулярно проводит матчи в лучших турнирах континента против сильных соперников.
В минувшем сезоне Де Брюйне в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах провел 26 игр, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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