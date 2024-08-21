Чемпион Евро-2024 назвал величайшего футболиста. Это не Роналду и Месси

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом, передают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

Победителя чемпионата Европы-2024 спросили, кто лучший футболист за все время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брюйне.

По его мнению, именно бельгиец в последние годы демонстрирует футбол самого высокого уровня. Роналду и Месси больше не играют в Европе, а Де Брюйне регулярно проводит матчи в лучших турнирах континента против сильных соперников.

В минувшем сезоне Де Брюйне в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах провел 26 игр, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.