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Чемпион Евро-2024 назвал величайшего футболиста. Это не Роналду и Месси

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Чемпион Евро-2024 назвал величайшего футболиста. Это не Роналду и Месси ©instagram.com/cristiano/ instagram.com/leomessi/

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом, передают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

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Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о том, кого он считает величайшим футболистом, передают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

Победителя чемпионата Европы-2024 спросили, кто лучший футболист за все время: Криштиану Роналду или Лионель Месси. Вместо этого Родри назвал своего одноклубника Кевина Де Брюйне.

По его мнению, именно бельгиец в последние годы демонстрирует футбол самого высокого уровня. Роналду и Месси больше не играют в Европе, а Де Брюйне регулярно проводит матчи в лучших турнирах континента против сильных соперников.

В минувшем сезоне Де Брюйне в составе "Манчестер Сити" во всех турнирах провел 26 игр, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 1 1 0 0 3-0 3
2 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
4 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
6 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
7 Ньюкасл Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
8 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1-0 3
9 Ноттингем Форест 1 0 1 0 1-1 1
10 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
11 Лестер Сити 1 0 1 0 1-1 1
12 Тоттенхэм Хотспур 1 0 1 0 1-1 1
13 Кристал Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
14 Вест Хэм Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
15 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
16 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
17 Челси 1 0 0 1 0-2 0
18 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 1 0 0 1 0-2 0
20 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0

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Евро-2024 Манчестер Сити АПЛ Футбол Роналду Криштиану Месси Лионель

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