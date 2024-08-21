Известный казахстанский тренер принял решение по "Ордабасы"

41-летний казахстанский тренер Кайрат Нурдаулетов отказал шымкентскому "Ордабасы" и останется до конца сезона в талдыкорганском "Жетысу", передают Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, руководство "Ордабасы" вышло на Нурдаулетова, чтобы предложить ему стать главным тренером клуба. Специалист взял время на размышление и связался с руководством области Жетысу, с которым они решили продолжить сотрудничество.

Талдыкорганцы на данный момент занимают десятую строчку в турнирной таблице премьер-лиги и в перспективе могут побороться за место в топ-4.

Ранее "Ордабасы" принял отставку белорусского специалиста Александра Седнева после провала в еврокубках. Шымкентцы начинали свой путь в Лиге чемпионов и вылетели на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".