Новый скандал Турарова: чемпион мира предстал перед судом

Чемпион мира по версии IBO в первом полусреднем весе Жанкош Тураров (27-0, 20 KO) вновь предстал перед судом, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Бей в кость". Он был оштрафован.

"Иногда складывается впечатление, что свежеиспеченный чемпион мира по мнению могучей организации IBO Жанкош Тураров попадает в переплет чаще, чем выходит на ринг.



В 2018 году он стал участником судебного процесса за драку после перестрелки в Sky Bar. Все обошлось для бойца благополучно.



Но уже в 2021-м новостные порталы облетела новость о том, что Жанкош угрожал судисполнителю.



Не оказался исключением из правил для Турарова и прошлый год. Он стал виновником ДТП: на своем авто въехал в чужую машину. В суде боксер присутствовал по видеосвязи, по данным суда, популярный боец оказался "временно безработным". Наверное, потому и наказание было не столь суровым: штраф 61 260 тенге", - пишет источник.

Напомним в марте Тураров избил мексиканца Алехандро Менесеса. Бой был запланирован на 12 раундов. В начале 10-го у мексиканца открылось кровотечение из глаза. Врач его до боя допустил, но команда решила отказаться от продолжения поединка. Таким образом, казахстанец выиграл техническим нокаутом.

Для Турарова, идущего без поражений, эта победа стала 27-й в профи. Он стал новым чемпионом IBO в первом полусреднем весе.

Чуть позже вокруг титульного боя Турарова возник скандал - казахстанская промоутерская компания Movida Promotions, занимавшаяся организацией вечера бокса с его участием в Алматы, была лишена лицензии.

Сам Тураров избежал лишения титула.

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