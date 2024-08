Головкину предложили бой с лучшим боксером мира. Подробности

Популярный Х-аккаунт BOXRAW прокомментировал слухи о возможном возвращении в ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), передают Vesti.kz.

В соперники ему будто бы подобрали легендарного американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

🍿 Fight rumour of the day!



😳 Some reports that Gennadiy Golovkin has been offered a fight against Terence Crawford in Saudi Arabia



👀 Thoughts on this random match-up?#SaturdayStories pic.twitter.com/EfrEJI1iZA