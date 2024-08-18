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Фигурное катание
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Перешедшая под флаг Казахстана 17-летняя фигуристка поймала букет невесты

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Перешедшая под флаг Казахстана 17-летняя фигуристка поймала букет невесты ©instagram.com/sofyasamodelkina

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поймала букет невесты на свадьбе серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой из России, передают Vesti.kz.

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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поймала букет невесты на свадьбе серебряного призера Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой из России, передают Vesti.kz.

Ранее Самоделкина не сдержала слез на торжественном мероприятии, на котором Трусова связала себя узами брака с российским фигуристом Макаром Игнатовым.

Самоделкина - уроженка Москвы. В мае она получила открепительный релиз от Федерации фигурного катания на коньках России, чтобы выступать за Казахстан на международной арене.

Софья является девятой одиночницей, исполнившей четверной прыжок, и пятнадцатой, исполнившей тройной аксель на международных соревнованиях. Она - первая одиночница, которая попыталась выполнить четверной риттбергер на соревнованиях, но прыжок не был засчитан из-за недокрута. Является второй после Софьи Акатьевой российской фигуристкой, сделавшей тройной аксель и четверной сальхов в одной программе.

Самоделкина Софья Фигурное катание Казахстан Россия

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